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الرابطة الصينية لمصنعي السيارات تطلب مساعدة الحكومة بعد انخفاض مبيعات فبراير

الخميس 12/مارس/2020 - 12:12 م
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بوابة الفجر
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طالبت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات CAAM الحكومة بالمساعدة بعد انخفاض المبيعات على مستوى الصناعة بنسبة 79٪ في فبراير مسجلة أكبر انخفاض شهري لها على الإطلاق، مع تراجع الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت رابطة مصنعي السيارات الصينية CAAM إن قائمة طلباتهم تتضمن تخفيضات في ضريبة الشراء على المركبات الصغيرة، وتدابير لدعم المبيعات في الأسواق الريفية، وتخفيف متطلبات انبعاثات السيارات.

وقد تراجعت مبيعات شهر فبراير في أكبر سوق للسيارات في العالم إلى 310 ألف سيارة مقارنة بالعام الماضي.

قال تشين شيهوا، أحد كبار مسؤولي الرابطة، "مبيعات السيارات في الصين لشهر فبراير عادت إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2005".

كما تضررت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، التي تشمل سيارات تعمل بالبطاريات، للشهر الثامن على التوالي، بسبب تراجع الدعم الحكومي.

كما قالت CAAM إنها تدعو السلطات إلى تمديد الدعم لمركبات الطاقة الجديدة وتوسيع الاستثمار في البنية التحتية مثل محطات الشحن.

وقال مسؤول من رابطة CAAM لرويترز الشهر الماضي إن مبيعات السيارات من المرجح أن تنخفض بأكثر من 10٪ في النصف الأول من هذا العام مع استمرار القيود المفروضة على السفر والحجر الصحي في التسبب بالدمار.

لكنه أضاف أنه إذا تم احتواء تفشي المرض في الصين بشكل فعال قبل أبريل، فقد يتقلص الانخفاض إلى حوالي 5٪ طوال العام.

كما طلبت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات من السلطات تحسين اللوجستيات ودعم استئناف الإنتاج في المصانع في مقاطعة هوبي حيث بدأ تفشي المرض ومحور رئيسي لتصنيع السيارات مسؤول عن حوالي 10٪ من إنتاج الصين.

بعد أن رفعت السلطات في ووهان، عاصمة هوبي، القيود يوم الأربعاء على بعض الصناعات الرئيسية وسمحت لبعض الأشخاص بالعودة إلى العمل، استأنفت هوندا الإنتاج المحدود في مصنع للسيارات في المدينة.

وقالت نيسان موتور أيضًا إنها تخطط لاستئناف الإنتاج جزئيًا في شيانغيانغ، وهي مدينة أخرى في هوبي، وكذلك مصنعها في تشنغتشو، خنان.

سيكون انخفاض مبيعات السيارات هذا العام هو العام الثالث على التوالي من الانخفاضات، حيث تراجعت مبيعات السيارات على مستوى الصناعة بنسبة 8.2٪ العام الماضي، متأثرة بمعايير الانبعاثات الجديدة والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
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