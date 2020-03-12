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بسبب الطقس.. هدوء في الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 12:23 م
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بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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تشهد محافظة الإسكندرية صباح اليوم الخميس، هدوء في الحركة المرورية بسبب موجة الطقس السيئ، لتوجيه المحافظة للمواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وقد بدأت تساقط الأمطار الغزيرة منذ فجر اليوم، مع تكاثر الغيوم وتوسط حركة الرياح.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية: أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق الحيوية وجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة من أمس الأربعاء حتى السبت المقبل.

وصرح المحافظ: أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة برئاسته، لمتابعة تداعيات الموقف، مؤكدا أن هناك متابعة ميدانية على المرافق الحيوية على مستوى المحافظة لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع.

وأوضح المحافظ : أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وأحياء المحافظة وشركات المرافق من الصرف الصحي ومياه الشرب وتوزيع الكهرباء والغاز، وجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية، وإدارة مرور الإسكندرية، ومديرية التضامن، ومديرية التموين، والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.
كما تم تجهيز فرق عمل للتدخل السريع وتشكيل نوباتجيات متتالية للعمل على مدار 24 ساعة بجميع المرافق وأجهزة المحافظة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في بيان له، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
بسبب الطقس.. هدوء في الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية (صور)
بسبب الطقس.. هدوء في الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية (صور)
بسبب الطقس.. هدوء في الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية (صور)
بسبب الطقس.. هدوء في الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية (صور)
بسبب الطقس.. هدوء في الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية (صور)
بسبب الطقس.. هدوء في الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية (صور)
بسبب الطقس.. هدوء في الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية (صور)
بسبب الطقس.. هدوء في الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية (صور)
بسبب الطقس.. هدوء في الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية (صور)
بسبب الطقس.. هدوء في الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية (صور)
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