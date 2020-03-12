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ننشر أرقام تلقي شكاوي الأمطار بمحافظة القاهرة (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 12:23 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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خصصت محافظة القاهرة، أرقاما لتلقي شكاوي المواطنين، بشأن أي تجمعات لمياه الأمطار، والعمل على حلها فورًا وإزالة أي معوقات تواجههم، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية للمحافظة، لمتابعة حالة الطقس للأيام الثلاث المقبلة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهر، في بيان صحفي، اليوم الخميس، على استعداد كافة أجهزة الأحياء والتنسيق مع شركات الصرف الصحي والمياه وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، بالدفع بالعمال والمعدات والتأكيد على فتح بالوعات الأمطار وعملها بكفاءة.

كما وجه بانتشار عمال هيئة النظافة للمعاونة وفتح البلاعات لتصريف المياه ورفع جميع تراكمات المياه وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة للتنسيق مع غرفة عمليات المرور أول بأول لرفع أى تراكمات والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء.

وقامت المحافظة بنشر أرقام لتلقي شكاوي الأمطار بجميع الأحياء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا دافئا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎرا ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس داﻓئا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأمطار ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺮﻳﺎح ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮسط. 

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا ﻣﺎئلا ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎصفة ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية.

وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا ﺷﺪﻳﺪا اﻟﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄة إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

ننشر أرقام تلقي شكاوي الأمطار بمحافظة القاهرة (صور)
ننشر أرقام تلقي شكاوي الأمطار بمحافظة القاهرة (صور)
ننشر أرقام تلقي شكاوي الأمطار بمحافظة القاهرة (صور)
ننشر أرقام تلقي شكاوي الأمطار بمحافظة القاهرة (صور)
ننشر أرقام تلقي شكاوي الأمطار بمحافظة القاهرة (صور)
ننشر أرقام تلقي شكاوي الأمطار بمحافظة القاهرة (صور)
ننشر أرقام تلقي شكاوي الأمطار بمحافظة القاهرة (صور)
ننشر أرقام تلقي شكاوي الأمطار بمحافظة القاهرة (صور)
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