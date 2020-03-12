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مياه القاهرة: استحداث طلمبات جديدة في الأنفاق والأمور تحت السيطرة

الخميس 12/مارس/2020 - 12:13 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال وليد عابدين، المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، إن الشركة اتخذت احتياطاتها منذ أمس استعدادا لموجة الطقس السيء.

وأضاف "عابدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، أنه تم تطهير الشبكات ورفع كفاءة المحطات واستحداث طلمبات جديدة في الأنفاق وانعقدت بالأمس غرفة العمليات برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات القاهرة الكبرى، وتم التوجيه بنشر المعدات منذ الأمس رغم أن توقعات الأرصاد الجوية تُشير لتساقط الأمطار اليوم، مشددًا على أن العاملين بالشركة متواجدين بالشارع منذ مساء الأمس، ولم يغادر منهم أحد مكانه.

وتابع المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، أنه تم التعامل مع الأمطار أول بأول، وحتى الآن الأمور تحت السيطرة تمامًا، حيث حدث بعض تجمعات المياه وتم التعامل معها بشكل فوري، مناشدًا المواطنين بترشيد استهلاك المياه لتخفيف الضغط على شبكة الصرف حتى تستطيع استيعاب مياه الأمطار، منوهًا بأنه قد يتم اللجوء لقطع المياه حال وجود أمطار شديد الغزارة وعدم قدرة الشبكات على استيعاب المياه، ولكن حتى الآن الأمور مستقرة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.
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المياه الاجراءات الاحترازية الأمطار احترازية

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