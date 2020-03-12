في ذكرى وفاتها.. بماذا أوصت سعاد نصر قبل رحيلها؟

لا يوجد هناك قسوة أكثر من أن نسمع خبر وفاة من نحبهم، وخصوصاً إذا كنا لا نتعامل معهم ونراهم على شاشة تليفزيون؛ يرسمون البهجه على وشوشنا عندما نكون في أشد حزننا، فلا يبقى لدينا إلّا الدعاء لهم في قبورهم بالرحمة فهؤلاء من أدخلوا السعادة على قلوبنا وتركوا علامة بها وبعقولنا، ومنهم من علمونا الكثير من القيم والمبادئ الصحية مثل الفنانة سعاد نصر.



مازالت تعيش في قلوبنا، فاليوم ذكرى وفتها، تركت بصمة بأعمالها السينمائية والتلفزيونية، قدمت ما يقرب من 150 عملاً تلفزيونيا، وشاركت فى العديد من المسلسلات، منها رحلة المليون، أبرياء فى قفص الاتهام، أبواب المدينة، الليل وآخره، مشوار امرأة، أحلام عادية، بوابة الحلوانى، جحا المصرى وهند والدكتور نعمان، يوميات ونيس بأجزاءه، وعندما توفت لم يأتو بأحد غيرها.





قدمت أيضاً العديد من المسرحيات مثل الهمجى، تكسب يا خيشة، جوز ولوز، عائلة ونيس، البراشوت وعيلة عشر نجوم



دخلت سعاد نصر المستشفى فى ديسمبر 2006، لإجراء عملية شفط دهون، وكانت في أحد مستشفيات القاهرة، وعندما أعطوها جرعة مخدر دخلت في غيبوبة، و اُصيبت بهبوط حاد فى الدورة الدموية، ثم دخلت فى غيبوبة لم تفق منها حتى فارقت الحياة في 12/1/2007.



أثناء غيبوبتها قال زوجها المهندس محمد عبدالمنعم :" عندما استفاقت 5 دقائق، وتحدثت معي أبلغتني وصيتها الأخيرة وهي "أن أسارع في دفنها ويبقى أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها للدعوة لها بالرحمة" وبعد ذلك دخلت في غيبوبة وماتت".