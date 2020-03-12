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"التموين": تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير المنظومة التموينية

الخميس 12/مارس/2020 - 12:04 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قرر على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020 برئاسته وعدد من قيادات الوزارة، وتستمر غرفة العمليات في انعقاد دائم على مدار الساعة طوال هذه الفترة حتى تتابع سير عمل المنظومة التموينية وضمان انتظام صرف كميات الدقيق للمطاحن وصرف الخبز والسلع التموينية للمواطنين.


يأتي ذلك في ظل الظروف الجوية الحالية التي تمر بها البلاد ومن المتوقع استمرارها خلال اليومين القادمين وفقاً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.


كما وجه المصيلحي قيادات الوزارة بالمتابعة لحظة بلحظة مع كافة مديري المديريات التموينية بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه انتظام معدلات صرف الحصص التموينية والخبز للمواطنين.

كما تم تشكيل غرف عمليات بكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة الحالة التموينية بالمطاحن والمخابز ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التموينية تعمل كالمعتاد يومياً.

وفي هذا الصدد وجه المصيلحي بقيام المطاحن التموينية بصرف حصة 3 أيام للمخابز مقدماً طبقاً للكميات المشحونة لها لضمان انتظام معدلات صرف الخبز للمواطنين.
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