بعد إعلان كورونا وباء عالميا.. تويتر تقرر أن خيار العمل من المنزل أصبح إلزاميًا

وسط الانتشار السريع فيروس كورونا المستجد وإعلان منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء أن "كوفيد 19" هو وباء عالمي ، قررت شركة تويتر أن العمل منزل أصبح إلزامياً على حوالي 5000 موظف حول العالم.





أعلنت شركة وسائل التواصل الاجتماعي عن القرار الجديد أمس الأربعاء بعد أن أطلقت تشجيع قوي لموظفيها إذا كان بمقدورهم على العمل من المنزل في وقت سابق من هذا الشهر.





وقالت رئيسة الموارد البشرية جينيفر كريستي "لمواصلة هذا الضغط، نحن نتجاوز توجيهنا السابق بشأن" تشجيع العمل بقوة من المنزل "المقدم في 2 مارس وأبلغنا الآن جميع الموظفين على مستوى العالم بأن عليهم العمل من المنزل.





وأكملت كريستي: "نتفهم أن هذه خطوة غير مسبوقة، لكن هذه أوقات غير مسبوقة".





وأضافت "بالنسبة للعاملين بالساعة غير القادرين على أداء مسؤولياتهم من المنزل، ستستمر شركة تويتر في دفع تكاليف العمالة لتغطية ساعات العمل القياسية أثناء سريان إرشادات العمل من المنزل و / أو قيود السفر المتعلقة بالمكتب المعين لهم على Twitter.





في حين أن تويتر قد اتخذ "خطوة غير مسبوقة" لجعل العمل من المنزل إلزاميًا، فقد شجع عدد من الشركات الأخرى التي تتضمن Google و Amazon موظفيها في بعض المناطق التي أصيبت بالفيروس المستجد على العمل من المنزل.



