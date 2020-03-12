الهلال الأحمر يرفع درجة الاستعداد القصوى بالبحر الأحمر (صور)

أعلن الهلال الأحمر المصري بمحافظة البحر الأحمر، عن رفع حالة الطوارئ لدرجة القصوى، وذلك لمواجهة حالة الطقس السييء، ومواجهة أي أحداث طارئة، وذلك بقيادة خالد احمد سيد رئيس مجلس الإدارة.





ومن جانبه أكد أيمن بربري، رئيس فريق الطوارئ بفرع الهلال الأحمر، أنه تم تفعيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة ولمدة 72 الساعة القادمة بجميع مدن المحافظة لمتابعة الطقس، والدفع بفرق التدخل أثناء الطوارئ والفريق الوطني للاستجابة للكوارث وفرق الدعم النفسي فى حالة الطوارئ.





ومن جانبه أكد هشام خفاجي رئيس العمليات، أنه يتم المتابعة اللحظية على مدار الساعة لكل مدن المحافظة، بدءًا من حلايب جنوبًا وحتى الزعفرانة شمالًا، موضحًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية للتدخل في حال الطوارئ والتعامل الفوري.





وكان أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، صباح اليوم الخميس، عن اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التقلبات الجوية، منها رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى.





ويأتي ذلك بجانب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.





وكلف المحافظ، أيضًا، مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.





وأوضح حنفي، أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.





وشدد، على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطوارئ على أماكن تجمعات المياه.





ومن جانبها أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ غدًا، لما تتعرض له البلاد من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية واحتمال سقوط أمطار.





ووجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالبحر الأحمر، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية على مدار الـ٢٤ ساعة.





وأوضح بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية، أنه تم التأكد من جاهزية جميع أقسام الاستقبال والطوارئ وتم تكثيف النوبتجيات وأعداد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين ومنع الإجازات، لافتًا إلى أنه تم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات، وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته، والأمصال والطعوم والتأكد من مصادر الطاقة وتم تجهيز فرق الانتشار السريع حال الاحتياج إليه.



