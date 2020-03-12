تجهيز اللنشات.. طوارئ بميناء الإسكندرية لمواجهة الطقس





قال رضا الغندور المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن جميع الإدارات التابعة للميناء رفعت درجة الاستعداد واليقظة التامة على مدار الساعه، تحسبًا لموجة الطقس السيء.





وأضاف الغندور في تصريح صحفي اليوم الخميس: أن الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، وجه بالتنسيق مع جميع الشركات والتوكيلات والجهات العاملة في الميناء لرفع درجة الاستعداد على مدار الساعة، واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، الطرق الصحيحة في أعمال التخزين والشحن والتفريغ خلال هذه الموجة وذلك حفاظًا علي الأرواح والممتلكات.



وأشار أنه تم مراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء تمامًا على تراكم المياه سواء في الساحات أو الأرصفة، كما تم مراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة لضمان استمرار عمل أجهزة الربط الإلكتروني إذا انقطع التيار الكهربائي الرئيسي، وتم أيضًا تجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الانقاذ والمطافئ والإسعاف، وجميع الوحدات البحرية الأخري لتكون جاهزة تمامًا لتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها.

وشدد الربان شاهين على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء على مدار الساعة، وضرورة اتصاله الدائم بمراكز عمليات المحافظة والشرطة، قطاع النقل البحري، وزارة النقل، راديو الميناء، السفن وإدارات الميناء والجهات المعنية الأخرى، والتنبيه على السفن المتواجدة داخل الميناء وعلى الأرصفة بأن تكون جاهزة للإبحار في أي وقت تحسبا للحركة في أي اتجاه حسب تغير سرعة واتجاه الرياح.





وقال الربان طارق شاهين: إن إدارتي الحركة والخدمات البحرية قامتا بتجهيز لنشات الارشاد لاستعدادها لعمل أي مناورة لدخول أو خروج أو حركة أي سفينة لأي ظرف طارئ، مؤكدًا على جاهزية المختصين بالميناء لعمل مناورات للسفن السياحية وسفن المواشي والسفن التي تحمل سلع استراتيجية كالسولار والمازوت، والسفن التي بها أعطال يصعب التعامل معها في منطقة المخطافوما يشابه هذه الحالات.

