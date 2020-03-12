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تجهيز اللنشات.. طوارئ بميناء الإسكندرية لمواجهة الطقس

الخميس 12/مارس/2020 - 12:00 م
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بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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قال رضا الغندور المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن جميع الإدارات التابعة للميناء رفعت درجة الاستعداد واليقظة التامة على مدار الساعه، تحسبًا لموجة الطقس السيء.

وأضاف الغندور في تصريح صحفي اليوم الخميس: أن الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، وجه بالتنسيق مع جميع الشركات والتوكيلات والجهات العاملة في الميناء لرفع درجة الاستعداد على مدار الساعة، واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، الطرق الصحيحة في أعمال التخزين والشحن والتفريغ خلال هذه الموجة وذلك حفاظًا علي الأرواح والممتلكات.

وأشار أنه تم مراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء تمامًا على تراكم المياه سواء في الساحات أو الأرصفة، كما تم مراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة لضمان استمرار عمل أجهزة الربط الإلكتروني إذا انقطع التيار الكهربائي الرئيسي، وتم أيضًا تجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الانقاذ والمطافئ والإسعاف، وجميع الوحدات البحرية الأخري لتكون جاهزة تمامًا لتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها. 

وشدد الربان شاهين على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء على مدار الساعة، وضرورة اتصاله الدائم بمراكز عمليات المحافظة والشرطة، قطاع النقل البحري، وزارة النقل، راديو الميناء، السفن وإدارات الميناء والجهات المعنية الأخرى، والتنبيه على السفن المتواجدة داخل الميناء وعلى الأرصفة بأن تكون جاهزة للإبحار في أي وقت تحسبا للحركة في أي اتجاه حسب تغير سرعة واتجاه الرياح.

وقال الربان طارق شاهين: إن إدارتي الحركة والخدمات البحرية قامتا بتجهيز لنشات الارشاد لاستعدادها لعمل أي مناورة لدخول أو خروج أو حركة أي سفينة لأي ظرف طارئ، مؤكدًا على جاهزية المختصين بالميناء لعمل مناورات للسفن السياحية وسفن المواشي والسفن التي تحمل سلع استراتيجية كالسولار والمازوت، والسفن التي بها أعطال يصعب التعامل معها في منطقة المخطافوما يشابه هذه الحالات. 

وأضاف: أن وحدات الإنقاذ البحري ووحدات التلوث البحري جاهزة ومستعدة على مدار الساعة لإزالة أي تلوث بحري أو بري يحدث نتيجة سوء الطقس، وأنه تم زيادة عدد النوبتجيات وتدريب العاملين على الاستمرار في العمل لأوقات أطول، لضمان استمرار العمل وعدم توقفه إذا تسببت غذارة الأمطار وسوء الطقس في إعاقة وصول العاملين إلى الميناء، كما تم تكثيف التواجد الأمني على المباني والبوابات والأرصفة والساحات والسفن المتراكية على الأرصفة وتم أيضًا تجهيز إسعاف على مدار الساعة داخل وخارج الميناء.

وتشهد محافظات الجمهورية والوجه البحري موجة من الطقس السيئ، بسقوط أمطار شديدة الغزارة، وتكون رعدية على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للأتربة والرمال، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأبيض والأحمر، ودرجات الحرارة على الوجه البحري العظمى 16، الصغرى 10 درجات.
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ميناء الإسكندرية بوابة الفجر الفجر الطقس الأمطار

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