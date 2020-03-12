الأمطار متواصلة.. نصائح عاجلة للتعامل مع الطقس المتقلب خلال هذه الفترة

شهدت العديد من المحافظات أمطار غزيرة ورعدية بداية من صباح اليوم الخميس ومازالت مستمرة، ووجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح مهمة للتعامل مع التقلبات الجوية خلال هذه الفترة، وهي:





- ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

- القيادة بهدوء لانخفاض الرؤية بسبب الأمطار أو الرمال والأتربة المثارة.

- ضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى.

- عدم القرب من أعمدة الإنارة أو ملامستها أثناء سقوط الأمطار.

- ضرورة تجنب السير بجوار اللوحات المعدنية أثناء نشاط الرياح.

- عدم التعامل في الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.

- الابتعاد عن الرمال والأتربة المثارة وخاصة مرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية





وتشهد البلاد حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس وحتى صباح الأحد المقبل، حالة من عدم الاستقرار ال‏شديدة في الأحوال، حيث ‏تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تسقط الأمطار الغزيرة، فيما تتراوح سرعة الرياح خلال هذه الفترة من 60 -70 كيلو مترا في الساعة.