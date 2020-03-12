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وزير الزراعة: جار الاستفادة من مياه الأمطار في ري المحاصيل

الخميس 12/مارس/2020 - 11:54 ص
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طقس سيء
طقس سيء
رقية جمال
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قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة: إن سوء الأحوال الجوية كان متوقعا منذ منتصف الأسبوع، وهناك تعليمات وتوجيهات لجميع مديريات الزراعة وكافة القطاعات التي تتعامل مع مثل هذه الظروف متواجدين.

ولفت إلى أن هناك غرفة عمليات لمتابعة أي محاولة لاستغلال سوء الأحوال الجوية للتعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن هناك تجربة رائدة في مطروح والأماكن المتطرفة بحصاد مياه الأمطار في بعض الآبار للاستفادة منها في الري في أوقات لاحقة.

وتابع أن هناك إرشادات للمزارعين حول المحاصيل التي يمكن أن تتأثر بالمطر، وأن الدولة بكافة مستويات تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي آثار سلبية ناجمة عن تساقط الأمطار، وهناك تنسيق تام بين كافة الجهات في هذا الإطار.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن ناحيتها، اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيء، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيء.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

وتســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.
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