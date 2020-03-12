وائل عبد العزيز لـ منى فاروق: "محدش وقف جنبك غيري"

هاجم الفنان وائل عبد العزيز الفنانة منى فاروق بعدما قامت بوصف شقيقته بأنها "أرجل منه"، وذلك على خلاف أزمته الأخيرة مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز.



كتب وائل عبد العزيز منشورًا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،قال فيه :"هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك".



وتابع وائل عبد العزيز قائلاً :"عندي سؤال مهم ليكي هو انتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم، صاحيتي فاجئة تركبي الترند، حسبنا الله ونعم الوكيل، غدًا لناظره قريب" .



وكان وائل عبد العزيز قد أثار جدلاً كبيرًا في الفترة الأخيرة بسبب شقيقته ياسمين عبد العزيز، ودخل في مشادات كلامية مع الفنان أحمد العوضي، ليعلنا الاثنين عن حقيقة ارتباطهما،وبعد ذلك اعتذار وائل لشقيقته مؤكدًا على أنه لن يتدخل في أمور حياتها الشخصية مرة أخرى .



وفي سياق آخر، يشارك الفنان وائل عبد العزيز في السباق الرمضاني المقبل من خلال الجزء الثاني من مسلسل "اختراق"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد حسن، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود حمدان، بطولة محمد العيسي،أحمد عيد ، طلال السدر،مي سليم،نضال نجم.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان وائل عبد العزيز الدرامية مشاركته في مسلسل "لآخر نفس"، والمسلسل تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسام علي، تأﻟﻴﻒ عبدالله حسن،أمين جمال، وهو بطولة ياسمين عبدالعزيز ، فتحي عبدالوهاب،أحمد صلاح حسني،أحمد العوضي، مراد مكرم .

