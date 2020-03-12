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جيمي جان لويس يدعم السياحة بمصر بزيارة لمعالم الأقصر ومهرجانها السينمائي

الخميس 12/مارس/2020 - 11:44 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نشر الممثل الفرنسي الهايتي الأصل، جيمي جان لويس لقطات له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر من زيارته لمدينة الأقصر وتفقده لمعالمها السياحية في زيارة تأتي ضمن مشاركته بمهرجان الأقصر السينمائي.

ونشرت صفحة "ووندرز أو إيجيبت" لقطات من التي نشرها الممثل الفرنسي والمعروف بدور الهايتي في مسلسل "هيروز"، عبر حسابه على تويتر، والتي أظهرت زيارته للعديد من المواقع الأثرية بمدينة الأقصر، من بينها مقبرة توت غنخ أمون ومعابد الكرنك والأقصر ومعبد حتشبسوت بالدير البحري. 

ووجه جيمي عبر إحدى تغريداته رسالة إيجابية لمتابعيه عن زيارته لمصر بقوله، "اتمتع بالطاقة الإيجابية في الأقصر..لا وجود لكورونا ولا داعي للذعر".

كما أعلن في تغريدة أخرى أنه باقي بالأقصر لحضور فعاليات مهرجانها السينمائي.
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