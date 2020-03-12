السعودية تنقل 12 مليون برميل من الخام إلى أمريكا

ستأجرت الشركة السعودية للنقل البحري (بحري) بصفة مؤقتة ما يصل إلى 19 ناقلة عملاقة هذا الأسبوع، منها ست من المنتظر أن تنقل حوالي 12 مليون برميل من الخام السعودي إلى الولايات المتحدة، وفقا لبيانات ومصادر، مع قيام الرياض بزيادة الشحنات في خضم حرب أسعار مع روسيا.





وقالت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية يوم الثلاثاء إنها سترفع إمدادات النفط إلى مستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، وهو ما يزيد بمقدار 300 ألف برميل يوميا عن طاقتها الانتاجية القصوى.





قالت مصادر بقطاع الشحن البحري إن جهود بحري لحجز ناقلات قادت نشاط السوق على مدار اليومين الماضيين وهو ما يساعد في ارتفاع حاد لأسعار الشحن للناقلات العملاقة والناقلات الضخمة.









وخفضت يوم السبت أسعار خامها الى زبائنها حول العالم بعد أن فشلت منظمة أوبك في الوصول إلى اتفاق مع روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، لتعميق تخفيضات انتاجية تهدف لتعزيز الأسعار.





وبلغ متوسط شحنات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة 431 ألف برميل يوميا، وفقا لبيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.







