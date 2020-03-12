Advertisements
Advertisements
Advertisements

السعودية تنقل 12 مليون برميل من الخام إلى أمريكا

الخميس 12/مارس/2020 - 11:40 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
ستأجرت الشركة السعودية للنقل البحري (بحري) بصفة مؤقتة ما يصل إلى 19 ناقلة عملاقة هذا الأسبوع، منها ست من المنتظر أن تنقل حوالي 12 مليون برميل من الخام السعودي إلى الولايات المتحدة، وفقا لبيانات ومصادر، مع قيام الرياض بزيادة الشحنات في خضم حرب أسعار مع روسيا.

وقالت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية يوم الثلاثاء إنها سترفع إمدادات النفط إلى مستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، وهو ما يزيد بمقدار 300 ألف برميل يوميا عن طاقتها الانتاجية القصوى.

قالت مصادر بقطاع الشحن البحري إن جهود بحري لحجز ناقلات قادت نشاط السوق على مدار اليومين الماضيين وهو ما يساعد في ارتفاع حاد لأسعار الشحن للناقلات العملاقة والناقلات الضخمة.


وخفضت يوم السبت أسعار خامها الى زبائنها حول العالم بعد أن فشلت منظمة أوبك في الوصول إلى اتفاق مع روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، لتعميق تخفيضات انتاجية تهدف لتعزيز الأسعار.

وبلغ متوسط شحنات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة 431 ألف برميل يوميا، وفقا لبيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ أقل من ساعة

"أزمات الوزراء": احذروا من طقس الثانية عصرا

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد مغادرة دوري الأبطال .. كشف حساب يورجن كلوب مع ليفربول

منذ 37 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 12 ساعة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ ساعة و 9 دقيقة

رسالة من نجم يوفنتوس المصاب بفيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة مفاجئة من مدرب ليفربول للاعبي أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مشاهد مرعبة من الدور الـ18 للحظة سقوط الأمطار والرعد فى القاهرة والجيزة (فيديو)

منذ 39 دقيقة

برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)

منذ نصف ساعة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

10:45 ص

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

07:48 ص

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

بعد مغادرة دوري الأبطال .. كشف حساب يورجن كلوب مع ليفربول

11:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status