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من الشوارع.. محافظ الجيزة يتابع رفع آثار مياه الأمطار

الخميس 12/مارس/2020 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب، والمهندس شفيق جلال رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، شارع البحر الأعظم وربيع الجيزي والمنيب وجامعة القاهرة، لمتابعة أعمل رفع مياه الأمطار من الشوارع.

ووجه محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجه الطقس السيئ، والتي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة ضمن عدد من محافظات الجمهورية اعتبارًا من الخميس ولمدة 3 أيام.

وشملت توجيهات محافظ الجيزة، إلغاء أي إجازات للعاملين بالقطاعات الميدانية، والتأكد من تمركز نقاط العمل بمناطق تجمعات مياه الأمطار مع الحرص على توفير أماكن قريبة منها لتفريغ المياه.

وكما وجه المحافظ، كافة القيادات بالإشراف الميداني على أعمال إزالة آثار الأمطار وتيسير الحركة المرورية كل بمحيطه وتوزيع فرق العمل والمعدات بمختلف القطاعات على دوريات مع التأكيد على جاهزية مخرات السيول بمركزي أطفيح والصف.

وكلف، بضرورة أن تشمل التمركزات وحدة إشغالات لرفع أية معوقات بالطرق ووحدة لطوارئ الكهرباء لسرعة التعامل مع أية حالات طارئ خاصه مع أعمدة الإنارة.

ووجه راشد، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة دورية للتأكد من جاهزية بالوعات صرف مياه الأمطار بأماكن التجمعات، مشددًا على التأكد من كفاءة بالوعات شفط المياه بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق.

وشدد، على مسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة بالاستعداد لأي أحداث طارئة بنطاق الشوارع والمحاور المرورية الرئيسية بكافة القطاعات وإعداد شوارع بديلة لتلافي الازدحام.

وكما شدد المحافظ، على ضرورة التواجد الميداني بمناطق الانتشار للمعدات والتنسيق الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة والتعامل مع أي أحداث طارئة وتوجيه الحملات لرفع أي تجمعات، بجانب المرور على شبكات أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والتأكد من سلامتها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها تلافيًا لأي أعطال أو مشكلات خاصة مع هطول الأمطار.

حضر اللقاء نواب المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء الأحياء والمراكز ورؤساء قطاعات المياه والصرف الصحي.
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الكلمات المفتاحية

محافظ الجيزة تفقد شوارع امطار

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