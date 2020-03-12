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عاجل.. انهيار سور أحد المعاهد نتيجة الطقس السيئ (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 11:39 ص
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بوابة الفجر
داليا عادل
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تسببت الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة في محافظة القاهرة، اليوم الخميس، إلى سقوط الشجر وسور معهد مصر القديمة الأزهري الإبتدائي.

على الفور انتقل المسئولين إلى مكان الواقعة، وتم رفع الشجر بالمعدات اللازمة تمهيدًا لإعادة زراعتها.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، التي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

في نفس السياق، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.

يأتي ذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا مـن الخميس الموافق 12 مارس، حتى السبت الموافــق 14 مارس الجاري.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.

وأضاف: أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات موازية لغرفة العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية، التي تعمل هي الأخرى على مدار الساعة، كما شكلت الوزارة فريقًا للانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية.
عاجل.. انهيار سور أحد المعاهد نتيجة الطقس السيئ (صور)
عاجل.. انهيار سور أحد المعاهد نتيجة الطقس السيئ (صور)
عاجل.. انهيار سور أحد المعاهد نتيجة الطقس السيئ (صور)
عاجل.. انهيار سور أحد المعاهد نتيجة الطقس السيئ (صور)
عاجل.. انهيار سور أحد المعاهد نتيجة الطقس السيئ (صور)
عاجل.. انهيار سور أحد المعاهد نتيجة الطقس السيئ (صور)
عاجل.. انهيار سور أحد المعاهد نتيجة الطقس السيئ (صور)
عاجل.. انهيار سور أحد المعاهد نتيجة الطقس السيئ (صور)
عاجل.. انهيار سور أحد المعاهد نتيجة الطقس السيئ (صور)
عاجل.. انهيار سور أحد المعاهد نتيجة الطقس السيئ (صور)
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بوابة الفجر انهيار سور معهد الفجر الطقس الأمطار

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