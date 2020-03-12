مسؤول صيني يفاجئ العالم ويعلن موعد التخلص نهائيًا من كورونا

توقع مسؤول صيني، أن ينتهي انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم بحلول يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن احتمال عودة الفيروس للأشخاص الذين تعافوا من كورونا منخفض، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وسجلت السلطات الصينية، 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 24 حالة في اليوم السابق، وفقًا للجنة الصحة الوطنية.

وقد ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 80793 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات من جراء انتشار الفيروس إلى 3169 حالة حتى نهاية الأربعاء بزيادة 11 حالة عن اليوم السابق.

وأعلنت السلطات في إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، تسجيل 10 حالات من الوفيات الجديدة، ومنها 7 حالات في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.