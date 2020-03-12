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فايلر: استفدنا من مباراة سموحة.. ولكن

الخميس 12/مارس/2020 - 11:30 ص
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق الأحمر أمامه مباراة هامة بعد غد السبت أمام إنبي وأغلق ملف مباراة الأمس أمام سموحة.

وتعادل الأهلي أمس الأربعاء أمام سموحة بهدف لمثله في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.


وأضاف: "لدينا مباراة مهمة للغاية أمام إنبي بعد غدٍ، ومن ثم نتطلع لتحقيق الفوز بها؛ لاستعادة الانتصارات من جديد".

وأشار إلى أن الفريق استفاد من مباراة سموحة أمس بعدما وضع الجهاز الفني يده بشكل جيد جدا على كافة الإيجابيات والسلبيات؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة.

وأضاف فايلر: "لدينا العديد من الارتباطات المهمة في مسابقة الدوري خلال الأيام القادمة، ومن ثم علينا التركيز في هذا الأمر؛ من أجل استعادة الانتصارات من جديد".

وتعادل الأهلي إيجابيا أمس أمام سموحة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة في الجولة 18 من منافسات الدوري الممتاز.

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