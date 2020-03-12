"منخفض التنين" مجرد شائعة.. هذا المصطلح أطلقته الأرصاد على ما يحدث اليوم

نفت إيمان شاكر مدير إدارة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن البلاد ستتعرض لإعصار اليوم الخميس، وأطلقوا عليه اسم منخفض التنين، معلنة أنه مجرد شائعة.

وأكدت شاكر، في تصريحات صحفية، أن البلاد تتعرض اليوم لموجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، والمنخفض القادم على مصر هو متعمق بقيم ضغط جوي منخفض يؤثر برياح نشطة وعواصف ترابية خاصة على جنوب البلاد، وتستمر التقلبات حتى السبت المقبل ؛ حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.





ومن جهته، حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية العنيفة التي تشهدها البلاد اليوم.

وأطلق شاهين مصطلح السحب الركامية الضخمة على ما يحدث في البلاد اليوم، وهي تعتبر من أنواع السحب المحملة بكميات غزيرة من الأمطار المتوقع سقوطها اليوم على أغلب الأنحاء، وتستمر لمدة 3 أيام".

وأكد أن المنخفض التي تشهده مصر اليوم، هو منخفض متعمق بقيم ضغط جوي منخفض، بجانب وجود منخفض موسمي ورياح شمالية شرقية محملة بكمية كبيرة من بخار المياه من البحر الأحمر بجانب رياح محملة بكمية كبيرة من الرطوبة من البحر الأبيض المتوسط.



