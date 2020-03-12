الصرف الصحي: الشركة في حالة طوارئ منذ الثلاثاء.. والجميع بالشارع

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إنه منذ الإعلان عن توقع وجود حالة طقس سيئة وسقوط أمطار، هناك حالة استنفار لجميع المعدات، وجميع العاملين بالشركة.





وأضاف "حسن"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الشركة في حالة طوارئ منذ يوم الثلاثاء الماضي، ومتواجدين بجميع المحاور الرئيسية والشوارع والميادين، وهناك 120 معدة من بدالات وشفاطات وطرمبات محمولة بجميع الميادين للتعامل مع تجمعات الأمطار أول بأول.





وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن هناك فرقة موجودة في كل حي على مستوى القاهرة، وهناك 26 فرقة بـ 26 حي، وكل فرقة مكونة 50-60 شخص، وجميع القيادات والعمال المتواجدين بالشوارع، وهناك خطة لنشر المعدات بكل حي على حسب طبيعة كل حي وحسب ظروف كل منطقة.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الإستقرار في الأحوال الجويـة إعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.





