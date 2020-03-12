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برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 11:24 ص
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غرق مصر الجديدة
غرق مصر الجديدة
أحمد علي
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شهدت شوارع مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، تساقط أمطار غزيرة أدت إلى ظهور برك مياه، رغم استعدادات محافظة القاهرة لشفط تراكمات المياه، في ظل استمرار حالة الطقس السيئ التي تضرب مصر اليوم وتستمر حتى السبت.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

 ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

 وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

 ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020إلى السبت 14 مارس 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الإستقرار في الأحوال الجويـة إعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس، حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد. 

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العـــاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع اعتبارًا من اليوم الخميس المــوافق 12 مـــارس وحتى يوم السـبت المــــوافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس.كما يصاحب ذلك انخفــاض في درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس.

برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
برك مياه في شوارع مصر الجديدة نتيجة الأمطار الغزيرة (صور)
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