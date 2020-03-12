مفوض التجارة الأوروبية يلغة رحلات أمريكا بسبب انتشار كورونا

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن مفوض شؤون التجارة بالاتحاد فيل هوجان ألغى خططا لزيارة الولايات المتحدة وكندا الأسبوع القادم مع تصاعد المخاوف حيال الانتشار السريع لفيروس كورونا.





وكان من المقرر أن يلقي هوجان كلمتين في واشنطن، ويجتمع في أوتاوا مع ممثلي 12 عضوا آخرين بمنظمة التجارة العالمية يحاولون وضع خطط لإصلاح المنظمة التي مقرها جنيف.





وقال هوجان الأسبوع الماضي إن واشنطن وبروكسل تتخذان خطوات بطيئة وصغيرة باتجاه اتفاق تجاري ”محدود“، وجعل من إعادة ضبط العلاقات الاقتصادية المتوترة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أولوية رئيسية.







