عصام أحمد السقا أخر المنضمين لمسلسل "فرصة ثانية"

شارك الفنان عصام السقا، صورة مع متابعية، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث جاء في الصورة مع الفنانة ياسمين صبري، وعلق على الصورة قائلا :" عصام السقا، فرصة ثانية، رمضان 2020"، وعلق على الصورة والده الفنان أحمد السقا متمنيا لهم التوفيق في هذا العمل.



ومن ناحية آخرى شارك الفنان عصام، في مسلسل "أبو جبل"، حيث جسد دور شقيق نجلاء بدر في المسلسل حيث تدور أحداثه حول حسن أبو جبل الذي يفقد اثنين من أولاده، بسبب حريق يشتعل في منزله، فيبدأ في البحث عن الفاعل، ويواجه في نفس الوقت صراع مع شقيقيه حول الميراث والشركة التي تركها والدهم لهم، وشارك في مسلسل "كلبش 3"، وقدم فيه دور شاب يمتلك شركة سوشيال ميديا يديرها هشام سليم ويسخر كل أدواته ورجاله فى خدمة مصالحه الشخصيةالمسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي.



ويذكر أن مسلسل "فرصة ثانية"، مشارك في السبقا الرمضاني 2020، المسلسل بطولة ياسمين صبرى، أيتن عامر، دياب، هبة مجدى،ادوارد، أحمد مجدى، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



