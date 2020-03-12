عاجل.. طوارئ في الإسكندرية



وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وأحياء المحافظة وشركات المرافق من الصرف الصحي ومياه الشرب وتوزيع الكهرباء والغاز، وجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية، وإدارة مرور الإسكندرية، ومديرية التضامن، ومديرية التموين، والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.





كما تم تجهيز فرق عمل للتدخل السريع وتشكيل نوباتجيات متتالية للعمل على مدار 24 ساعة وذلك بجميع المرافق وأجهزة المحافظة.



وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن ناحيتها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيء، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيء.



ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.





وفي سياق مغاير، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد بالقاهرة الكبرى طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

ويشهد الوجه البحري أيضًا طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.

وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا بارد ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة صباحًا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، والرياح نشطة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق الحيوية وجميع أجهزة المحافظة؛ للتعامل مع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة من أمس الأربعاء الموافق وحتى السبت المقبل.وقال المحافظ في بيان اليوم الخميس: إن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، منعقدة برئاسته، لمتابعة تداعيات الموقف، وأن هناك متابعة ميدانية على المرافق الحيوية على مستوى المحافظة لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع.