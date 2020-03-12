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بسبب الطقس السيىء.. غلق عدد من الطرق في البحر الأحمر

الخميس 12/مارس/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
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أغلقت محافظة البحر الأحمر، عددا من الطرق، وذلك في مواجهة منها للتقلبات الجوية، وحفاظا على أرواح المواطنين.

وأوضحت في بيان، اليوم الخميس، أن إدارة مرور البحر الأحمر أغلقت بالتنسيق مع الجهات المعنية، طريق سفاجا - قنا بدءا من الكيلو 85، نظرا لشدة الرياح، وسوء الطقس التي تشهده محافظات الجمهورية، وحفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكما أغلقت أيضًا إدارة مرور البحر الأحمر، طريق القصير - قفط نظرا لشدة الرياح، وانعدام الرؤية لوجود شبورة كثيفة، على الطريق، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وتشهد مدن محافظة البحر الأحمر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس رياح شديدة في معظم مدن المحافظة، وكانت قد سقطت في الساعات الأولي من صباح اليوم أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة استمرت لعدد من الساعات حيث تسببت مياه الأمطار في تراكم برك المياه بشوارع المدينة، حيث قام مجلس المدينة بسحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع مدينة المدينة منذ الصباح الباكر.

وأعلن مجلس مدينة الغردقة بفصل التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة بالكامل، بعدما تسببت سرعة الرياح في سقوط عامود إنارة بطريق الحجاز بمنطقة بحفر الباطن بحي شمال.

ووجه اللواء عاطف وجدي رئيس المدينة إدارة المتابعة الميدانية بالمدينة والأحياء بالمرور الدوري على مدار 24 ساعة لمتابعة اي مخاطر من أعمدة الإنارة وتجمعات المياه.

كما أكد وجدي تعليماته للحملة الميكانيكية بتجهيز المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وكان أصدر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تعليماته الى رؤساء مجالس مدن المحافظة، والجهات المعنية باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أحداث سوء الطقس، المقرر لها الخميس والجمعة حسب تحذيرات هيئة الارصاد الجوية.

كما أكد محافظ البحر الأحمر في بيان للمحافظة، برفع حالة الطوارئ، والاستعداد لمواجهة الأمطار حال سقوطها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على ضرورة قيام رؤساء المدن والمديريات الخدمية، بتكثيف التواجد الميداني، وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بأي مستجدات لسرعة التعامل معها، على أن تقوم الغرفة بدورها بالتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وكان أصيب صباح اليوم الخميس، 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر.

البداية كانت بتلقي مرفق إسعاف البحر الأحمر صباح اليوم، بلاغا من غلافة عمليات المحافظة، يفيد بانقلاب سيارة نقل جامبو قبل مدينة رأس غارب 10 كيلو، ووقوع مصابين.

على الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف، وتبين من المعاينة الأولية، إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، أن الإصابات جميعها خفيفة وعبارة عن كدمات وسحجات وجروح بسيطة، لافتًا إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية للمصابين، مشيرًا إلى أنهم الآن بحالة صحية جيدة وجاري خروجهم بعد انتهاء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الكلمات المفتاحية

غلق طرق طقس سيئ البحر الاحمر

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