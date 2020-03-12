الأمطار تضرب شوارع مدينة نصر (فيديو وصور)

ضربت الأمطار، شوارع مدينة نصر صباح اليوم الخميس، وذلك بسبب التقلبات في الأحوال الجوية.

وترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غرفة الأزمات والطوارئ المُنعقدة بالديوان العام، صباح اليوم الخميس، لمتابعة التأمين الطبي لأي طارئ يُسفر عنه الطقس السيئ الذي تشهده محافظات الجمهورية.





وأمرت الوزيرة برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في جميع المستشفيات، وتوفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة، والتأكد من جاهزيتها، وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة، من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ.





وشكلت هالة زايد، فريقًا للانتشار السريع من الأطباء، مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة، للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية.





فيما تشمل خطة التأمين الطبي، التي أعلنت عنها وزيرة الصحة أمس الأربعاء، زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ إلى الضعف، بالإضافة إلى توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، وتشكيل غرف عمليات بالمديريات موازية لغرفة العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية، التي تعمل هي الأخرى على مدار الساعة.