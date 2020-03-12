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بن أفليك يعلن رسميا دخوله بعلاقة عاطفية مع نجمة فيلم "جيمس بوند"

الخميس 12/مارس/2020 - 11:20 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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التقط عدد من المصورين لقطات تؤكد شائعات ارتباط النجم بن أفليك بالنجمة الشابة "آنا دي ارماس"، نجمة فيلم جيمس بوند الجديد.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اللقطات التي ظهر بها بن أثناء تجوله برفقة آنا على شواطي كوستا ريكا وكانا يتبدالان القبلان وينعمان بلحظات رومانسية خلال قضائهما لعطلة.

وكانت قد بدأت الشائعات حول ارتباط الثنائي، بعد أن شوهدا معا في كوبا الاسبوع الماضي، ولكن دون توفر لقطات تثبت ذلك.

وتعتبر هذه هي العلاقة الرومانسية الرسمية الأولى لبن أفليك منذ انفصاله رسميا عن زوجته السابقة النجمة جينفر جارنر، التي سبق وأن اعترف بأن انفصاله عنها كان اسوء قرار في حياته.
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