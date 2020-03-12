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بعد مغادرة دوري الأبطال .. كشف حساب يورجن كلوب مع ليفربول

الخميس 12/مارس/2020 - 11:18 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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تنازل فريق ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا عن لقيه، بخسارته على أرضية ميدانه بنتيجة 3-2 أمام ضيفه أتليتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي جرت بملعب أنفيلد رود.


وامتدت المباراة لأشواط إضافية، بعد أن فاز ليفربول بهدف نظيف في الوقت الأصلي، قبل أن يسجل ليفربول مجدداً في الوقت الإضافي، ليرد أتليتيكو مدريد بثلاثية ويخرج ليفربول من دوري الـ16.


كشف حساب يورجن كلوب مع ليفربول

خاض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول حتى الآن 47 مباراة بجميع البطولات، فاز بـ37 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في 6مناسبات، سجل الفريق 111 هدفاً وتلقت شباكه 59 هدفاً.


وضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خاض كلوب 29 مباراة، قاد الفريق للفوز في 27 مباراة، وتعادل في واحدة وخسر مثلها، له 66 هدفاً وعليه 21 هدفاً وحصد 82 نقطة، يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتاج 6 نقاط فقط ليتوج رسمياً باللقب.


وضمن دوري أبطال أوروبا، أشرب كلوب على 8 مباريات، فاز الفريق في 4 مباريات منها، وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات، سجل الفريق 15 هدفاً وتقلت شباكه 12 هدفاً، وودع من ثمن النهائي أمام أتليتيكو مدريد.


وفي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، خاض كلوب مبارتين مع الفريق، فاز بهما وسجل 12 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف، ولم يدرب الفريق في مباراة دور الـ8 التي خاضها ليفربوب بفريق الشباب وخسرها بخماسية أمام أستون فيلا.


ولحساب كأس الإتحاد الإنجليزي، خاض الفريق 3 مباريات، فاز بواحدة وتعادل في مثلها وخسر في مثلها، سجل 3 أهداف ودخل مرمى ليفربول 4 أهداف، وغادر البطولة من دور الـ16 ضد تشيلسي.


وفي كأس العالم للأندية، خاض كلوب مبارتين فقط، فاز بهما الفريق وسجل 3 أهداف وتلقت شباكه هدفاً، وفاز بالبطولة.


وخاض مباراة الدرع الخيرية مطلع الموسم، تعادل بها إيجابياً مع مانشستر سيتي بنتيجة 1-1 وخسر اللقب بركلات الترجيح.


كما خاض مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، وفاز بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2 وحقق اللقب.

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