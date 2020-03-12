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لبنان يسجل ثالث حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 11:16 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الخميس، تسجيل ثالث حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في البلاد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية.

 

وقد سجلت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد المصابين بالفيرس المستجد (كوفيد - 19) إلى 51 بعد إعلان مستشفى رفيق الحريري الجامعي تسجيل 11 إصابة جديدة.

 

وأغلقت السلطات اللبنانية، المتحف الوطني والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة في المواقع الأثرية حتى إشعار آخر.

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الكلمات المفتاحية

لبنان ثالث حالة وفاة تسجيل إصابة جديدة

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