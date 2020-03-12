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الأرصاد تحذر قائدي السيارات من خدعة "خلو الطرق" في الأمطار

الخميس 12/مارس/2020 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إننا نشهد موجة تقلبات جوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وهناك حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، متوقعًا تساقط أمطار غزيرة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية اليوم وغدًا قد تصل لحد السيول على سيناء ومناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال الأحمر، على أن تقل الأمطار نسبيًا يوم السبت المقبل، مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء قد يصل لحد العاصفة بالمناطق الصحراوية.

وناشد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، المواطنين بالتزام المنازل لتقليل الكثافات، وإتاحة الفرصة للجهات المعنية للقيام بدورها على أكمل وجه في التعامل مع مياه الأمطار، منوهًا بأن حالة عدم الاستقرار لم تشهدها مصر منذ عدة أعوام.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أننا سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة غدًا وتصل لـ 16 درجة على القاهرة، ناصحًا المواطنين بالقيادة بهدوء شديد على الطرق أثناء الأمطار، والاطمئنان على مساحات السيارات، وعدم الانخداع بخلو الطرق وعدم الزحام، والانتباه للتجمعات المائية التي تسبب انزلاق عجلة القيادة، وعدم ركن السيارات بجوار أشجار أو أسفل لوحات معدنية، وعدم لمس أعمدة الإنارة أو كابلات الكهرباء.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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مركز التحاليل تساقط أمطار غزيرة الدرجة الاجراءات الاحترازية احترازية

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