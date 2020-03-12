سيلينا جوميز تخشى من "العزوبية"

أكدت المغنية الأمريكية سيلينا غوميز، 27 عاماً، خشيتها من أن تكون عزباء مدى الحياة.

وقالت في فيديو نشرته أخيراً، إن الرسالة من وراء أغنيتها وألبومها الأخير "Rare (نادر) تتمحور حول فهم وتقدير قيمة نفسك في أي علاقة عاطفية مع شخص قد لا يفعل الأمر ذاته.

واعترفت غوميز، التي مرت بعدة علاقات عاطفية فاشلة، كان أبرزها مع جاستن بيبر، بأنها تصارع الخوف من فكرة أن تعيش عزباء لأمد طويل.

وأضافت: في بعض الأيام، أستيقظ منزعجة، وأقول لنفسي سأكون عزباء ووحيدة بلا حب أو زواج للأبد، لكن بعد ذلك بقليل، أخاطب ذاتي مجدداً، لأؤكد لها أني موقنة أن هناك شريك بانتظاري، لكنها مسألة وقت.

وأوضحت أن أغنيتها وألبومها الأخير «نادر» يعكسان جوانب من حياتها وشخصيتها، حيث احترام الذات والثقة بالنفس، هو ما تصارع لتحقيقه فنياً وإنسانياً، مشيرة إلى أنه أمر يتحسن مع الوقت والعمر، لكنها ستحرص دوماً على العمل عليه والالتزام به.

ولفتت إلى أن لها الحق في مناقشة ما تريده في أغنياتها، وكذلك إخراج ما بداخلها من مشاعر في أعمالها الغنائية، كي تُعرف الناس حقيقتها وأنها نادرة ومختلفة على المستويين: الإنساني، والفني