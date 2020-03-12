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تركيا ترفض تجديد جوازات سفر أتراك لأسباب سياسية

الخميس 12/مارس/2020 - 11:00 ص
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تركيا
تركيا
وكالات
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، في تقرير لها، أن تركيا رفضت تجديد جوازات سفر أتراك لأسباب سياسية، وفقًا لقناة العربية.

 

وكانت تركيا، قد استغلت الأزمة في سوريا، حيث دعمت تركيا المسلحين والتنظيمات المتطرفة وقامت بدمج العناصر الإرهابية بنقاط المراقبة التي أقامتها في سوريا.

 

وبحسب تقارير إعلامية، لم تكتف تركيا بالتخريب في سوريا بل استغلت المسلحين السوريين كمرتزقة تنقلهم للقتال في ليبيا؛ من أجل السيطرة على الدولة الليبية ومقدراتها، كما عملت على استقبال اللاجئين السوريين.

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الكلمات المفتاحية

تركيا الخارجية الامريكية اسباب سياسية اتراك

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