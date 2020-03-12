الكشف على كورونا ينتظر نجوم منتخب مصر قبل مواجهة توجو

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على إجراء ترتيبات خاصة لاستقبال المحترفين المصريين في الخارج استعدادًا للمشاركة مع المنتخب الوطني، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.



ومن المنتظر أن يخضع جميع اللاعبين للحجر الصحي، فور وصولهم إلى القاهرة من أجل الكشف عن فيروس كورونا، والذي اجتاح البلاد بالفترة الأخيرة.



كما سيتم استقبال خاص للاعب أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني، بعد إصابة رئيس ناديه بالفيروس، ورغم إعلان اللاعب سلامته إلا هناك حالة من الترقب لوصوله.



وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أعلن عن قائمة المحترفين التي تستعد لخوض معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي توجو بالتصفيات الإفريقية.



وضم البدري 4 أسماء فقط، تواجد على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس اليوناني، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي.



ومن المقرر أن يخاطب الاتحاد المصري، الأندية التي يتواجد فيها اللاعبين من أجل إرسالهم بالمدة المحددة طبقًا لمواعيد الفيفا.



وينتظم اللاعبون المحترفون في المعسكر يوم 23 من الشهر الجاري وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.



ويستعد المنتخب الوطني، لخوض معسكر مغلق يوم 23 من الشهر الجاري، استعدادًا لمواجهتي توجو بالقاهرة يوم 26، وخارج الديار 29 من نفس الشهر، بالجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.



وحصد المنتخب الوطني نقطتين، بالمجموعة بعدما تعادل مع المنتخب الكيني في القاهرة بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل سلبيًا أمام جزر القمر، خارج الديار.