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متصفح كروم يحصل على أداة جديدة تتيح للمطورين رؤية مواقعهم كما تبدو للمستخدمين الذين يعانون من مشاكل بصرية

الخميس 12/مارس/2020 - 10:41 ص
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Google Chrome
Google Chrome
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أطلق متصفح كروم - Chrome الشهير من التابع لشركة جوجل، أداة جديدة تساعد المطورين على ضبط مواقعهم على الويب لمعرفة أوجه القصور البصرية المختلفة مثل عمى الألوان وعدم وضوح الرؤية.

كتب Mathias Bynes، أحد موظفي شركة جوجل - Google الذي يعمل على أدوات المطورين لمتصفح كروم - Chrome، مقطع فيديو توضيحيًا يوضح كيف يمكنك اختبار موقعك على الويب بحثًا عن نواحي مختلفة.


يمكن للمطورين العثور على هذا القسم الجديد من خلال أدوات المطورين> المزيد من الأدوات> العرض> محاكاة أوجه القصور البصرية، ومعرفة كيف يظهر موقع الويب الخاص بهم للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ثم يمكنهم إجراء تغيير على الشفرة لتقديم الموقع بشكل صحيح للأشخاص الذين يعانون من هذه العيوب.

على الرغم من أن أداة Chrome الجديدة ليست حلاً لكل مشاكل إمكانية الوصول التي تواجهها مواقع الويب، إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

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مواقع الويب مشاكل بصرية متصفح كروم عمى الألوان شركة جوجل أدوات المطورين Google chrome

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