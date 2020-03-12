متصفح كروم يحصل على أداة جديدة تتيح للمطورين رؤية مواقعهم كما تبدو للمستخدمين الذين يعانون من مشاكل بصرية

أطلق متصفح كروم - Chrome الشهير من التابع لشركة جوجل، أداة جديدة تساعد المطورين على ضبط مواقعهم على الويب لمعرفة أوجه القصور البصرية المختلفة مثل عمى الألوان وعدم وضوح الرؤية.





كتب Mathias Bynes، أحد موظفي شركة جوجل - Google الذي يعمل على أدوات المطورين لمتصفح كروم - Chrome، مقطع فيديو توضيحيًا يوضح كيف يمكنك اختبار موقعك على الويب بحثًا عن نواحي مختلفة.



New accessibility feature in @ChromeDevTools: simulate vision deficiencies, including blurred vision & various types of color blindness. 🔥



Find out how people with vision deficiencies experience your web app, and resolve contrast issues you didn’t even know you had! pic.twitter.com/QKLQmEhhMM — Mathias Bynens (@mathias) March 10, 2020





يمكن للمطورين العثور على هذا القسم الجديد من خلال أدوات المطورين> المزيد من الأدوات> العرض> محاكاة أوجه القصور البصرية، ومعرفة كيف يظهر موقع الويب الخاص بهم للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ثم يمكنهم إجراء تغيير على الشفرة لتقديم الموقع بشكل صحيح للأشخاص الذين يعانون من هذه العيوب.





على الرغم من أن أداة Chrome الجديدة ليست حلاً لكل مشاكل إمكانية الوصول التي تواجهها مواقع الويب، إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.



