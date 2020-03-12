Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع مبيعات السيارات الصينية 79.1% في فبراير

الخميس 12/مارس/2020 - 10:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
ظهرت بيانات اليوم الخميس تراجع مبيعات السيارات في البلاد 79.1 % في فبراير  في أكبر تراجع شهري على الإطلاق، مع تأثر الطلب بتفشي فيروس كورونا.
 
وقال اتحاد مصنعي السيارات إن إجمالي مبيعات السيارات في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، تراجع إلى 310 ألف وحدة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، في تراجع للشهر العشرين على التوالي.
 
كما انخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة للشهر الثامن على التوالي.

 
وتضررت سوق السيارات في الصين بشدة من التفشي الذي أودى بحياة أكثر من 3100 شخص في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
 
وتُقدم بعض المدن الصينية محفزات لانعاش مبيعات السيارات لكن لا يزال الإنتاج محدودا إذ أعلن مصنعو سيارات، من تويوتا موتور إلى جريت وول، عن تراجع كبير في المبيعات الشهر الماضي.
 
وقال مسؤول كبير في اتحاد مصنعي السيارات بالصين لرويترز الشهر الماضي إن تقديرات الاتحاد تشير إلى أن مبيعات السيارات ستنخفض بأكثر من عشرة بالمئة في النصف الأول من العام الجاري وحوالي خمسة بالمئة في العام بأكمله إذا تم احتواء تفشي الفيروس بشكل فعال قبل أبريل نيسان.
 
وتراجعت مبيعات القطاع 8.2 بالمئة العام الماضي بسبب ضغوط من المعايير الجديدة للانبعاثات في اقتصاد يشهد انكماشا وتوترات تجارية مع الولايات المتحدة.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل | أمطار رعدية تضرب محافظتي القاهرة والجيزة

منذ ساعة

"أزمات الوزراء": احذروا من طقس الثانية عصرا

منذ 39 دقيقة

عاجل: كارثة ثانية في قنا.. مصرع وإصابة 6 في انهيار منزلين

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة مفاجئة من مدرب ليفربول للاعبي أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ يوم

منخفض سوداني وأمطار غزيرة وعاصفة.. تحذير من طقس الغد

منذ ساعتين و 23 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:45 ص

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

07:48 ص

رسالة مفاجئة من مدرب ليفربول للاعبي أتلتيكو مدريد

09:43 ص

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

07:03 ص

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

07:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status