بسبب الطقس السيئ.. إصابة 3 إثر إنقلاب سيارة بطريق رأس غارب

أصيب صباح اليوم الخميس، 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر.





البداية كانت بتلقي مرفق إسعاف البحر الأحمر صباح اليوم، بلاغا من غلافة عمليات المحافظة، يفيد بانقلاب سيارة نقل جامبو قبل مدينة رأس غارب 10 كيلو، ووقوع مصابين .

على الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف، وتبين من المعاينة الأولية، إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.





وأكد مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، أن الإصابات جميعها خفيفة وعبارة عن كدمات وسحجات وجروح بسيطة، لافتًا إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية للمصابين، مشيرًا إلى أنهم الآن بحالة صحية جيدة وجاري خروجهم بعد انتهاء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وأكدت الأرصاد الجوية في بيانها: أن البلاد تتعرض لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل.

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الأمطار تصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما تـؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.