إجراءات صارمة لمواجهة كورونا في إيطاليا

قررت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، وقف جميع الأنشطة التجارية في البلاد، باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا القاتل.





وفي بيان رسمي، قال ئيس وزراء إيطاليا جوزيبيه كونتي: "أقدر جميع الجهود (لمواجهة كورونا)، لكن حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية، وهي أن نغلق جميع الأنشطة التجارية ونقاط البيع باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات".





وأضاف كونتي، أن جميع المطاعم والحانات في البلاد ستغلق، إلا أن خدمة التوصيل إلى المنازل ستبقى متاحة، كما أن خدمات النقل العام ومجموعة من الخدمات الأساسية ستبقى متاحة أيضا.





وتابع أن المصانع ستبقى تعمل مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية المتاحة، كذلك دعا أرباب العمل إلى منح الموظفين إجازات، وتنظيم العمل من المنازل أي عن بعد، وإغلاق الأقسام غير الحيوية من المصانع.





وفرضت إيطاليا، إجراءات صارمة للحجر الصحي، التي تتضمن فرض قيود على حركة السكان، وذلك مع تسارع انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بالفيروس بلغ حتى الآن 12462 حالة، نقلًا عن قناة روسيا اليوم.











