تراجع أسهم "أرامكو" في بداية تعاملات اليوم الخميس

تراجعت أسهم أرامكو السعودية 5 % في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، إذ انخفضت أسعار النفط بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على السفر من أوروبا عقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا بات الآن وباء.



وبحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش، جرى تداول أسهم أرامكو عند 28.15 ريال (7.50 دولار). كما تراجع المؤشر السعودي الرئيسي 5%.



وهبطت أسهم أرامكو دون سعر طرحها العام الأولي في ديسمبر البالغ 32 ريالا يوم الأحد للمرة الأولى، بعد انهيار محادثات أوبك+ بشأن إنتاج النفط.



شركة النفط "أرامكو"

هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.



وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.



فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.