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الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

الخميس 12/مارس/2020 - 10:45 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية بالدوري العام، عقب السقوط في فخ التعادل أمام سموحة، بالجولة الثامنة عشر.

وشهدت مباراة الأهلي ضد سموحة، حالتي طرد خلال المباراة، حيث تم طرد رامي ربيعة من النادي الأهلي، ومعروف يوسف من سموحة.

واستقر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توقيع غرامة مالية على نجم الفريق، عقب السقوط أمام سموحة، بالتعادل ضمن منافسات الدوري العام.

وقرر عبدالحفيظ، توقيع غرامة مادية على رامي ربيعة مدافع الفريق، عقب حصوله على الكارت الأحمر خلال المباراة، وتسببه في استكمال المباراة، بنقص عددي.

وتأتي العقوبة حسب اللائحة الموقع عليها لاعبي الفريق في بداية الموسم، حيث يفقد الأهلي ربيعة، بالجولتين المقبلين من الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، بينما نجح سموحة في رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.

ويستعد الفريق مباشرةً لمواجهة إنبي، مساء بعد غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الدور الأول للدوري المصري الممتاز.
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