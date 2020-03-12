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أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 10:38 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد كشك
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تشهد محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، هطول أمطار مصحوبة برعد وسقوط ثلوج من حين لآخر على معظم أرجاء محافظة الدقهلية.

وأعلنت جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التنسيق بين رؤساء المدن والأحياء والمراكز وغرفة الأزمات والكوارث وعمليات المحافظة.

ومن جانبها حذرت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها.

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على جاهزية جميع مستشفيات الدقهلية ورفع درجة الاستعداد بهذه المستشفيات وإلغاء كافة الأجازات للعاملين بالقطاع الصحي، كما أكد على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ والاستقبال بهذه المستشفيات،وتوافر كميات كافية من قرب الدم ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم بالمستشفيات تحسبًا لأى طارئ.

وشدد مكي على جاهزية فرق الانتشار السريع تحسبًا لأى حادث،كما قدم سيادته عددا من النصائح لمرضى الأمراض المزمنة والحوامل والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية وكذلك الأطفال الأقل من 5 سنوات وأصحاب السن الأكبر من 65 عام لتجنب حدوث مضاعفات تزامنا مع عدم استقرار أحوال الطقس.

ورفعت مياه الدقهلية درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس، والإبلاغ بأي أحوال طارئة في حينه لإدارة الخط الساخن.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
أمطار غزيرة وثلوج في الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)
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