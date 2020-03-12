أيمن منصور يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس شخصيته في فيلم "الموقف"

أعرب الفنان الشاب أيمن منصور عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فيلم "الموقف"، لافتًا إلى أن أسباب قبوله للعمل أنه كان بطولة الفنان الراحل طلعت زكريا، وأن الدور جديد عليه ولم يقم بأدائه من قبل.



وتحدث أيمن منصور في تصريح خاص ب"الفجر الفني"، أوضح من خلاله عن كيفية ترشيحه للمسلسل، وعن الشخصية التي يقوم بتجسيدها خلال الأحداث.



كشف أيمن عن تفاصيل الشخصية التي يقوم بها خلال الأحداث، حيث قال أنه يجسد دور شاب عاطل يدعى "زيزو"يرى أنه مظلومًا من قبل المجتمع، مع أنه لا يسعى للبحث عن عمل، ويلجأ إلى اقناع شقيقته للعمل لكي تستطيع الانفاق عليه.





وروى أيمن عن سعادته الكبيرة بالعمل مع كل النجوم المشاركين فيه،لافتًا أنه لم يلتقي بالفنان الراحل طلعت زكريا خلال كواليس التصوير، ولكنه سبق وتعامل معه في مسلسل "جوز ماما".



وأشار أيمن أنه جمعته مواقف عديدة بالفنان الراحل طلعت زكريا، ومن المواقف الطريفة التي مازال يتذكرها له أنه خلال تصوير مسلسل "جوز ماما" كان يتعامل معه على أنه نجل الفنانة هالة صدقي خلال الأحداث، ولكنه اكتشف في النهاية أنه صديق نجلها، مُشيرًا إلى حزنه الشديد لرحيله، وموضحًا أنه كان يتمتع بدرجة كبيرة من الاحترام ورقة القلب.



يُشار أن فيلم "الموقف" بطولة الفنان الراحل طلعت زكريا،سامي مغاوري، بيومي فؤاد،محمد الصاوي، ريكو، مراد فكري،عايدة رياض، طاهر أبو ليلة،منه فضالي،محمد رضا، و بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم الفنان سمير غانم،والفيلم من تأليف محمد رضا، إخراج ممدوح زكي.



وفي سياق آخر، يشارك الفنان أيمن منصور في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ولاد إمبابة"، والمسلسل من تأليف أيمن بكري، بطولة سمير غانم،فريدة سيف النصر،نادر أبو الليف،مراد فكري، سعد الصغير،أحمد شيبة،شمس،عبد الله مشرف، هانى الأسمر،إسماعيل فرغلي،محمود فارس،أوكا وأورتيجا، محمد فاروق شيبة، برلنتي فؤاد.