رئيس مدينة الغردقة يشكل فرقا لسحب مياه الأمطار (صور)

بدأ مجلس مدينة الغردقة، صباح اليوم الخميس، في سحب تجمعات المياه من من شوارع المدينة، وذلك بجانب المتابعة الميدانية لحظة بلحظة لما يطرأ بشأن حالة الطقس، طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي المحافظ.





وقال بركات القاضي مدير مكتب رئيس مدينة الغردقة، إن اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة قام فجر اليوم بمتابعة سحب مياه الأمطار من شوارع المدينة وعددًا من المدارس التي تجمعت بها مياه الأمطار.





وأضاف بركات في تصريح خاص إلى "لفجر"، أن رئيس المدينة أصدر تعليماته بتشكيل فرق لمتابعة تجمعات المياه على المدينة بالكامل، ويتم إخطار غرفة عمليات المدينة لتوجيه سيارات كسح المياه للأماكن التي بتجمع بها المياه.





وكانت محافظة البحر الأحمر برئاسة اللواء عمرو حنفي، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ.





وشدد محافظ البحر الأحمر، على جميع الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، طبقًا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت سقوط أمطار غزيرة على معظم أنحاء الجمهورية.





وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر، سائقي المركبات توخي الحذر وإتباع تعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، كما كثفت إدارة المرور من تواجد رجال المرور على الطرق السريعة لإرشاد قائدي السيارات.





ومن جانبها، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ اليوم الخميس، لما تتعرض له البلاد من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية واحتمال سقوط أمطار.





ووجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالبحر الأحمر، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية على مدار الـ24 ساعة.





وأوضح بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية، أنه تم التأكد من جاهزية جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، وتم تكثيف النوبتجيات وأعداد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين ومنع الإجازات، لافتًا إلى أنه تم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات، وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته، والأمصال والطعوم، والتأكد من مصادر الطاقة وتم تجهيز فرق الانتشار السريع حال الاحتياج إليه.





كما أعلن رؤساء المدن بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ التي تتعرض له البلاد، وذلك باصطفاف المعدات الثقيلة في الأماكن المخصصة وأماكن تجمع المياه، كما تم تفعيل غرفة عمليات في كل مدينة وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة الأحوال الجوية لحظة بلحظة.