Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس مدينة الغردقة يشكل فرقا لسحب مياه الأمطار (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 10:35 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
بدأ مجلس مدينة الغردقة، صباح اليوم الخميس، في سحب تجمعات المياه من من شوارع المدينة، وذلك بجانب المتابعة الميدانية لحظة بلحظة لما يطرأ بشأن حالة الطقس، طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي المحافظ.

وقال بركات القاضي مدير مكتب رئيس مدينة الغردقة، إن اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة قام فجر اليوم بمتابعة سحب مياه الأمطار من شوارع المدينة وعددًا من المدارس التي تجمعت بها مياه الأمطار.

وأضاف بركات في تصريح خاص إلى "لفجر"، أن رئيس المدينة أصدر تعليماته بتشكيل فرق لمتابعة تجمعات المياه على المدينة بالكامل، ويتم إخطار غرفة عمليات المدينة لتوجيه سيارات كسح المياه للأماكن التي بتجمع بها المياه.

وكانت محافظة البحر الأحمر برئاسة اللواء عمرو حنفي، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على جميع الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، طبقًا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت سقوط أمطار غزيرة على معظم أنحاء الجمهورية.

وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر، سائقي المركبات توخي الحذر وإتباع تعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، كما كثفت إدارة المرور من تواجد رجال المرور على الطرق السريعة لإرشاد قائدي السيارات.

ومن جانبها، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ اليوم الخميس، لما تتعرض له البلاد من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية واحتمال سقوط أمطار.

ووجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالبحر الأحمر، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية على مدار الـ24 ساعة.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية، أنه تم التأكد من جاهزية جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، وتم تكثيف النوبتجيات وأعداد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين ومنع الإجازات، لافتًا إلى أنه تم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات، وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته، والأمصال والطعوم، والتأكد من مصادر الطاقة وتم تجهيز فرق الانتشار السريع حال الاحتياج إليه.

كما أعلن رؤساء المدن بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ التي تتعرض له البلاد، وذلك باصطفاف المعدات الثقيلة في الأماكن المخصصة وأماكن تجمع المياه، كما تم تفعيل غرفة عمليات في كل مدينة وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة الأحوال الجوية لحظة بلحظة.
رئيس مدينة الغردقة يشكل فرقا لسحب مياه الأمطار (صور)
رئيس مدينة الغردقة يشكل فرقا لسحب مياه الأمطار (صور)
رئيس مدينة الغردقة يشكل فرقا لسحب مياه الأمطار (صور)
رئيس مدينة الغردقة يشكل فرقا لسحب مياه الأمطار (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس مدينة الغردقة امطار البحر الاحمر

أخبار تهمك

منخفض سوداني وأمطار غزيرة وعاصفة.. تحذير من طقس الغد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رسالة مفاجئة من مدرب ليفربول للاعبي أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | أمطار رعدية تضرب محافظتي القاهرة والجيزة

منذ ساعة

عاجل: كارثة ثانية في قنا.. مصرع وإصابة 6 في انهيار منزلين

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)

منذ ساعة و نصف

"أزمات الوزراء": احذروا من طقس الثانية عصرا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 ص

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد التعثر أمام سموحة

10:45 ص

رسالة مفاجئة من مدرب ليفربول للاعبي أتلتيكو مدريد

09:43 ص

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

07:03 ص

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

07:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status