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"أزمات الوزراء": احذروا من طقس الثانية عصرا

الخميس 12/مارس/2020 - 10:33 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الغرفة تقوم بمتابعة تأثير موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها البلاد في مختلف المحافظات.

وأشار "عبدالمقصود"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لدى كل الجهات المعنية، منوها بأن هناك ممثلين عن كافة الجهات المنوط بها مواجهة الطقس السيىء داخل غرفة العمليات.

وأضاف رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، أن هناك متابعة دقيقة لكل ما يحدث بالمحافظات، منوها بأن هناك لجنة قومية لمواجهة الكوارث وممثل بها كل الوزارات.

وتابع "عبدالمقصود"، أنهم يتواصلون مع كل المحافظات عبر "الفيديو كونفرانس"، لافتا إلى أنه حال هطول أمطار كثيفة في مناطق معينة يتم على الفور دعمها ومساعدتها، مؤكدا أن الوضع مستقر حاليا، والأمطار خفيفة إلى متوسطة، ولكن متوقع هطول أمطار كثيفة اعتبارا من الثانية عصرا على القاهرة والسواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020إلى السبت 14 مارس 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الإستقرار في الأحوال الجويـة إعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس، حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد. 

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العـــاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع اعتبارًا من اليوم الخميس المــوافق 12 مـــارس وحتى يوم السـبت المــــوافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس.كما يصاحب ذلك انخفــاض في درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس.
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