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لسوء الطقس.. إغلاق عدة طرق صحراوية تعرف عليهم

الخميس 12/مارس/2020 - 10:33 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، طريق "قنا الاقصر"، وطريق "قنا -سوهاج"، وطريق "قنا -البحر الأحمر"، وطريق "قنا نجع حمادي"، لوجود رياح شديدة وانعدام الروية.

وأغلقت المرور الطريق في الاتجاهين، ونشر الخدمات المرورية لمنع حدوث أي حوادث مرورية، إذ أهابت قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وتقدم الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات لقائدى السيارات في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظًا على سلامتهم، جاءت كالتالي: 

-التأكد من سلامة الإطارات، وصلاحية فرامل اليد، والعدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفى وكشافات الإضاءة، كفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء.

وعلى قائدي السيارات يجب الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارة، ربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة، وضبط مرأة الصالون وكذا المراة الجانبية، ضبط المقعد بما يمكنك من استخدام أجهزة التحكم بيسر وكفاءة، جلوس الأطفال دون سن السابعة في المقاعد الخلفية، ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة، استخدام الإشارات الدالة على الإنحراف قبل تغيير الاتجاة بمسافة كافية.

كما يجب الحرص من استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقد التركيز أثناء قيادة السيارة، ووضع طفلك أمام عجلة القيادة أثناء السير، القيادة تحت تاثير المواد المخدرة، قيادة سيارتك وأنت في حالة إرهاق، التخطئ الخاطئ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور، والإنشغال بغير الطريق، الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهاراتك.

كما يجب تجنب تجاوز السرعة المقررة قانونًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر، وتخطئ السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطئ، وكذلك السير عكس الاتجاة، والوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور، تغيير اتجاة السير فجأة دون الاشارة الدالة على ذلك.

وعلى قائد السيارة لتفادى الحوادث التزام بألا تنشغل بغير القيادة، وعدم التوقف المفاجئ، والالتزم بالسير داخل الحارة التي تخدم وجهتك وتتناسب مع سرعتك، الالتزام بالسرعة المحددة للطريق طبقا للافتات المرور الالزامية، ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزيرالداخلية، بتكثيف التواجد المروري على الطرق السريعة في ظل تحذير هيئة الارصاد الجوية من طقس غير مستقر وهطول الأمطار ورياح، تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.
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المرور الفجر الطقس الأمطار الأرصاد الجوية إغلاق طرق

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