أغنية Bad Guy لـ بيلي إيليش تفوز بلقب أفضل أغنية منفردة لعام 2019

منح الإتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية أغنية "Bad Guy" للمغنية الأميركية الشابة بيلي إيليش لقب أفضل أغنية منفردة عالمية للعام 2019.

وأغنية "Bad Guy" هي الأغنية المنفردة الخامسة التي تطرحها إيليش، البالغة من العمر 18 عاماً من ألبومها الأوّل، والتي حققت نجاحاً مبهراً على مستوى العالم وكانت أكثر أغنية يستمع إليها الناس العام الماضي. فقد بلغ عدد مشاهدات فيديو كليب الأغنية 809 مليون مشاهدة على يوتيوب وفيه تظهر إيليش والدم يتساقط من أنفها.

وقال الإتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية إن الأغنية تصدرت قائمته الرقمية للأغاني المنفردة وحققت 19.5 مليون نقطة وتلتها أغنية Old Town Road للمغني ليل ناس إكس التي جاءت في المرتبة الثانية برصيد 18.4 مليون نقطة.

وقالت فرانسيز مور، الرئيسة التنفيذية للاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية: “اجتاحت بيلي إيليش العالم كالعاصفة بصوتها الرائع وموسيقاها التي تتحدى التصنيف والّتي تتناول قضايا مهمة كالصحة النفسية”.

والجدير بالذكر أن إيليش كانت قد سجّلت أغنية فيلم جيمس بوند الجديد No Time.