الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الجزائر

سجلت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، حسبما أفادن قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن الإذاعة الرسمية.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 حالة.

وبحسب موقع النهار الجزائري، وضعت السلطات الصحية الجزائرية، العشرات في الحجر الصحي بانتظار نتائج التحاليل.

وأكدت الصحة الجزائرية، أن التحقيق الوبائي متواصل لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين بالفيروس.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا في عشرات الدول، مسبّبا مئات الوفيات وآلاف الإصابات.