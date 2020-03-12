الهلال الأحمر: غرفة عمليات قائمة على مدار اليوم.. ولم نرصد أي استغاثات

كشف الدكتور رامي جميل الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، تفاصيل التعامل مع موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها البلاد اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل.



وأشار "الناظر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن هناك توقعات بسقوط أمطار غزيرة وخاصة على المناطق الشمالية، كالإسكندرية، فضلا على مناطق البحر الأحمر، منوها بأنهم قاموا بتكثيف الخدمات خاصة على هاتين المنطقتين.



وأضاف: أنهم يقومون بزيادة عدد المتطوعين في تلك المناطق، معقبا: "بيكون في أكثر من 50 متطوع جاهز للتحرك في تلك المناطق فورا"، منوها بأن هناك خطة مسبقة تحدد أماكن إقامة المخيمات إذا تطلب الأمر.



وتابع: أن هناك غرفة عمليات قائمة على مدار الـ24 ساعة، ولم يتم رصد أي استغاثات حتى الآن.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020إلى السبت 14 مارس 2020.



