Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. أول تعليق لـ الراقصة جوهرة على خبر ارتباطها بـ عمر كمال

الخميس 12/مارس/2020 - 09:29 ص
Advertisements
جوهرة وعمر كمال
جوهرة وعمر كمال
الفجر الفني
Advertisements
انتشرت في الأيام الماضية، أخبارا تفيد بارتباط الراقصة الاستعراضية جوهرة والمطرب الشعبي عمر كمال، وذلك بعد تداول صورة تجمع بينهما عبر ساحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن خرجت الراقصة جوهرة عبر خاصية الاستوري بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" ونفت تلك الشائعة جملة وتفصيلا موضحة أنها تكره جميع الرجال، وأعربت جوهرة عن استياؤها من انتشار شائعة تفيد بزواجها او ارتباطها بين الحين والأخر متعجبة من سر إصرار الجميع على زواجها.

وكان موقع "الفجر الفني" تواصل مع مدير أعمال الراقصة جوهرة ونفى تلك الأخبار تماما موضحا أنها عارية من الصحة.

عود البطل


Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يجهز بديل زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ يوم

السبب الحقيقي وراء تراجع متوسى ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

محافظ الإسكندرية يحذر من الطقس الساعة 12 ظهرًا

منذ ساعتين

رسالة مفاجئة من مدرب ليفربول للاعبي أتلتيكو مدريد

منذ ساعة الا ربع

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 11 ساعة

منخفض سوداني وأمطار غزيرة وعاصفة.. تحذير من طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

عاجل: كارثة ثانية في قنا.. مصرع وإصابة 6 في انهيار منزلين

منذ 40 دقيقة

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. "السكة الحديد" تعتذر لركاب القطارات

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 ص

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

رسالة مفاجئة من مدرب ليفربول للاعبي أتلتيكو مدريد

09:43 ص

عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)

09:35 ص

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

07:03 ص

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

07:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status