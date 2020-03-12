مفاجأة.. أول تعليق لـ الراقصة جوهرة على خبر ارتباطها بـ عمر كمال





ولكن خرجت الراقصة جوهرة عبر خاصية الاستوري بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" ونفت تلك الشائعة جملة وتفصيلا موضحة أنها تكره جميع الرجال، وأعربت جوهرة عن استياؤها من انتشار شائعة تفيد بزواجها او ارتباطها بين الحين والأخر متعجبة من سر إصرار الجميع على زواجها.





وكان موقع "الفجر الفني" تواصل مع مدير أعمال الراقصة جوهرة ونفى تلك الأخبار تماما موضحا أنها عارية من الصحة.





عود البطل









انتشرت في الأيام الماضية، أخبارا تفيد بارتباط الراقصة الاستعراضية جوهرة والمطرب الشعبي عمر كمال، وذلك بعد تداول صورة تجمع بينهما عبر ساحات مواقع التواصل الاجتماعي.