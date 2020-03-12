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أسعار الأسماك اليوم الخميس 12-3-2020 في السوق المحلي

الخميس 12/مارس/2020 - 09:54 ص
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بوابة الفجر
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أسعار الأسماك اليوم

استقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الخميس 12-3-2020 وذلك استمرارا لحالة الاستقرار التى تشهدها   خلال الفترة الحالية وتسعي مصر إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسماك وزيادة المزارع السمكية، ووصل سعر كيلو البلطي إلى 40 جنيه وكيلو الجمبري مابين 150 و250 جنيه.

أسعار الأسماك في الأسواق

سعركيلو البلطي بين 35 إلى 40 جنيهًا.
سعر كيلو البوري بين 70 إلى 80 جنيه
وسجل سعر كيلو السبيط 200 جنيه.
سجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا
سجل سعر كيلو القاروص 160 جنيه
وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.
سعر كيلو الثعابين 200 جنيه.
سعر كيلو المكرونة بين 60 إلى 80 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري ما بين 150 و250 جنيهًا.
سعر كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.



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