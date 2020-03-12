Advertisements
بخلاف العواصف الترابية.. ظاهرة خطيرة تشهدها البلاد اليوم.. والأرصاد تفسر ما يحدث
الخميس 12/مارس/2020 - 09:44 ص
Advertisements
Advertisements
تتعرض البلاد اليوم لعواصف ترابية شديدة وأمطار رعدية، وحذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية العنيفة بداية من اليوم الخميس.
وأكد شاهين أن البلاد تتعرض لظاهرة جوية، وهي تكون سحبًا ركامية ضخمة، قائلا "هي أحد أنواع السحب المحملة بكميات غزيرة من الأمطار المتوقع سقوطها اليوم على أغلب الأنحاء، وتستمر لمدة 3 أيام".
وأكد أن المنخفض التي تشهده مصر اليوم، هو منخفض متعمق بقيم ضغط جوي منخفض، بجانب وجود منخفض موسمي ورياح شمالية شرقية محملة بكمية كبيرة من بخار المياه من البحر الأحمر بجانب رياح محملة بكمية كبيرة من الرطوبة من البحر الأبيض المتوسط.
ووجه مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح وتحذيرات للمواطنين، وهي متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة اليومية، وأماكن سقوط الأمطار، كما يجب ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بهدوء لانخفاض الرؤية بسبب الأمطار أو الرمال والأتربة المثارة، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى.
Advertisements