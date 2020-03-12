بخلاف العواصف الترابية.. ظاهرة خطيرة تشهدها البلاد اليوم.. والأرصاد تفسر ما يحدث

تتعرض البلاد اليوم لعواصف ترابية شديدة وأمطار رعدية، وحذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية العنيفة بداية من اليوم الخميس.





وأكد شاهين أن البلاد تتعرض لظاهرة جوية، وهي تكون سحبًا ركامية ضخمة، قائلا "هي أ حد أنواع السحب المحملة بكميات غزيرة من الأمطار المتوقع سقوطها اليوم على أغلب الأنحاء، وتستمر لمدة 3 أيام".





وأكد أن المنخفض التي تشهده مصر اليوم، هو منخفض متعمق بقيم ضغط جوي منخفض، بجانب وجود منخفض موسمي ورياح شمالية شرقية محملة بكمية كبيرة من بخار المياه من البحر الأحمر بجانب رياح محملة بكمية كبيرة من الرطوبة من البحر الأبيض المتوسط.



